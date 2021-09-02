أبشر تحدّد آلية تجاوز «مشكلة تفويض المركبات»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، الآلية المطلوبة لتجاوز عدم إتاحة «تفويض المركبات» إلكترونيًا.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ المستفيد في هذه الحالة يمكنه، الدخول إلى حسابه بمنصة أبشر واختيار «تبويب المركبات»، ثم الضغط على أيقونتي «خدمات – إدارة المركبات». وذلك بالدخول على الرابط التالي: أضغط هنا

جاء ذلك ردًا على تساؤل أحد المستفيدين قال فيه: إن صفحة تفويض المركبات فارغة رغم أنّي استخدمت متصفح ادج واكسبلورر.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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