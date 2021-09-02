المرور السعودي: ضبط قائد مركبة مخالف

الرياض - محمد عبدالله - تمكَّن رجال المرور من ضبط قائد مركبة مخالف، وتمَّت إحالته للهيئة المرورية؛ لاتخاذ العقوبات المقررة بالنظام بشأنه.

وأضاف المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» ردًا على مقدم بلاغ بشأن الواقعة: تمَّ ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

اقرأ أيضا

قائد مركبة يسير بطريقة مخالفة في جدة.. «والمرور» يتدخل