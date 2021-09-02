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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال بدر بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي.
وتقرر أن يصلى على الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم، وسيكون العزاء في المقبرة فقط.
أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم العزاء لوالدة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
"بدر بن صالح الراجحي" في ذمة اللهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-02
انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال بدر بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي.
وتقرر أن يصلى على الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم، وسيكون العزاء في المقبرة فقط.
أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم العزاء لوالدة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
01:09 AM
انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال بدر بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي.
وتقرر أن يصلى على الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم، وسيكون العزاء في المقبرة فقط.
أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم العزاء لوالدة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
، "بدر بن صالح الراجحي" في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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