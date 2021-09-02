، جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
جَمال الاصطفاف والتنظيم الدقيق والخشوع والسكينة؛ لن تراه إلا في الحرمين الشريفين، وأنت تشاهد المصلين وهم يصطفون حول الكعبة المشرفة مفعمون بالإيمان والاطمئنان والروحانية؛ وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي الشريف من أجل راحتهم؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بالحرمين الشريفين وزائريهما.
ويقف خلف هذا الاصطفاف الدقيق التي أظهرته الصور، أثناء صلاة المغرب من يوم أمس الأربعاء؛ بعد توفيق الله - عز وجل - رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ الذين يبذلون جهوداً مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ وهو ما عكسته تلك الصور من اصطفاف وتنظيم رائع يظهر جليّاً للزائر والمشاهد أيضاً من خلف الشاشات التلفزيونية.
تلك الدقة في تنظيم الحشود لن تراها سوى في الحرمين الشريفين برغم الأعداد الكبيرة التي لم تؤثر على الجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي تسعى من خلالها الجهات العاملة لراحة الزوار والمصلين خلال أدائهم الفرائض والمناسك، وفق ما توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2021-09-02
جَمال الاصطفاف والتنظيم الدقيق والخشوع والسكينة؛ لن تراه إلا في الحرمين الشريفين، وأنت تشاهد المصلين وهم يصطفون حول الكعبة المشرفة مفعمون بالإيمان والاطمئنان والروحانية؛ وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي الشريف من أجل راحتهم؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بالحرمين الشريفين وزائريهما.
ويقف خلف هذا الاصطفاف الدقيق التي أظهرته الصور، أثناء صلاة المغرب من يوم أمس الأربعاء؛ بعد توفيق الله - عز وجل - رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ الذين يبذلون جهوداً مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ وهو ما عكسته تلك الصور من اصطفاف وتنظيم رائع يظهر جليّاً للزائر والمشاهد أيضاً من خلف الشاشات التلفزيونية.
تلك الدقة في تنظيم الحشود لن تراها سوى في الحرمين الشريفين برغم الأعداد الكبيرة التي لم تؤثر على الجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي تسعى من خلالها الجهات العاملة لراحة الزوار والمصلين خلال أدائهم الفرائض والمناسك، وفق ما توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:13 AM
وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي من أجل راحتهم
جَمال الاصطفاف والتنظيم الدقيق والخشوع والسكينة؛ لن تراه إلا في الحرمين الشريفين، وأنت تشاهد المصلين وهم يصطفون حول الكعبة المشرفة مفعمون بالإيمان والاطمئنان والروحانية؛ وسط خدمات متكاملة وجهود تبذلها الجهات العاملة في الحرم المكي الشريف من أجل راحتهم؛ وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بالحرمين الشريفين وزائريهما.
ويقف خلف هذا الاصطفاف الدقيق التي أظهرته الصور، أثناء صلاة المغرب من يوم أمس الأربعاء؛ بعد توفيق الله - عز وجل - رجال القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة؛ الذين يبذلون جهوداً مضنية في عملية تنظيم الحشود داخل المسجد الحرام وبتنسيق متناغم مع الجهات العاملة بالحرم المكي الشريف؛ وهو ما عكسته تلك الصور من اصطفاف وتنظيم رائع يظهر جليّاً للزائر والمشاهد أيضاً من خلف الشاشات التلفزيونية.
تلك الدقة في تنظيم الحشود لن تراها سوى في الحرمين الشريفين برغم الأعداد الكبيرة التي لم تؤثر على الجهود المبذولة في هذا الجانب، والتي تسعى من خلالها الجهات العاملة لراحة الزوار والمصلين خلال أدائهم الفرائض والمناسك، وفق ما توليه القيادة الرشيدة في الاهتمام الكبير بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
، جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جَمال الاصطفاف من داخل المسجد الحرام.. هنا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.