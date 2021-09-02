شكرا لمتابعة خبر عن "سناب شات" يصالح زوجي جازان الأبكمين بعد قطيعة 5 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

على خلفية قضية طلاق زوجين أبكمين في جازان، ووقوف القاضي بينهما حائرًا، شهدت القضية تطورات جديدة.

وبعد خلافات استمرت 5 أشهر، وإصرار الزوجة على فسخ النكاح، فاجأت الزوجة أسرتها بانتهاء مشكلتها مع زوجها، بعد تواصلهما عبر "سناب شات"، بحسب الوطن.

وقررت الزوجة إنهاء المشكلة قبل صدور حكم القاضي، فيما قرر الزوج تحويل مخالفات مركبة مسجلة باسم زوجته يستخدمها الزوج، لتسديدها بنفسه، والتي تبلغ 14 ألف ريال، لإنهاء خلافهما.

وقبل شهر كان قاضي في منطقة جازان، تفاجأ بالزوجين الأبكمين، خلال جلسة الاستماع لقضية طلاقهما، الأمر الذي انتهى بتأجيل الجلسة، وطلبه الاستعانة بمترجمين للغة الإشارة.

وكانت الزوجة طلبت فسخ النكاح بسبب كثرة المشكلات بينها وبين زوجها، واستخدامه سيارة باسمها وكثرة المخالفات المرورية، وعدم النفقة.

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