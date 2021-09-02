شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات تصل لـ 200 ألف ريال على استيراد شتلات منتهية الصلاحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، غرامة بيع أو شراء أو تداول، أو استيراد بذور أو شتلات أو تقاوٍ منتهية الصلاحية، بحيث يكون الحد الأدنى ريالا والأقصى 200 ألف ريال.

وفي حال زراعة أعلاف بمساحة تزيد على المساحة المرخصة، يكون الحد الأدنى 4000 ريال، والحد الأعلى 999999999 ريالا، بحسب الوطن.

وتصل غرامة تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية الحد الأدنى 500 ريال، والأعلى 1000000 ريال.