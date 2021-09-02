شاهد.. تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة السعودية بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

ورعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وبدأ الحفل بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

بعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف كلمة بهذه المناسبة.

ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز.

وفي ختام الحفل، شكر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الزملاء القائمين على المركز والزميلات العاملات بالمركز على مايقدمونه من أعمال متميزة دعماً لمهمة المركز.