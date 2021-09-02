أخبار السعودية.. كشف آلية التبديل بين لقاحات كورونا.. وتحذيرات من المعلومات المغلوطة عنها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 منها: كشف آلية التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، و استشاري يحذر من المعلومات المغلوطة عن لقاح كورونا

كشف آلية التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، آلية التبديل بين لقاحات كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة (فايزر – أسترازنيكا – موديرنا).

استشاري يحذر من المعلومات المغلوطة عن لقاح كورونا

كشف استشاري طب الأسرة والطب الوقائي الدكتور هادي آل شيخ ناصر، عن حملات من المعلومات المغلوطة في السوشال ميديا، بشأن لقاح كورونا.

إشادات بجهود مكافحة المخدرات وتحذيرات من محاولات تدمير الشباب

إشادات بجهود وزارة الداخلية في ضبط ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، تزامنت مع تصريحات لأحد استشاريي الطب النفسي كشف فيها عن وجود محاولات لاستهداف المملكة من بعض الجماعات الخارجية لتدمير الشباب السعودي.

«الحجل» و«أبوقلنسوة» من الطيور المسموح بصيدها في المملكة

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، إن «الحجل» و«أبوقلنسوة» من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.

مخترعة سعودية تبتكر آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية

روت المخترعة «غادة الكليب» الحاصلة على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، رحلة ابتكارها آلة رقمية لفرز العلب البلاستكية والمساهمة في إعادة تدويرها.

شروط الحصول على تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

حدّد بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على قرض ترميم المنزل للمتقاعدي الحكومة والقطاع الخاص، بحدّ أقصى ستين ألف ريال، لترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة، وثلاثين ألفًا لترميم المنازل الشعبية، بينما حدد قيمة تمويل ترميم المنازل الشعبية بـ18 ألف ريال.

تنويه من «الأمن العام» بشأن الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود

حث الأمن العام الجميع على دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

«توكلنا» يتيح أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا للطلاب ومنسوبي التعليم

أتاح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

المرور السعودي: 4 خطوات للاعتراض على المخالفات المرورية

حددت الإدارة العامة للمرور نحو 4 خطوات للاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرة إلى طريقة الاستعلام عن المخالفات.

سماء المملكة على موعد مع كوكب الزهرة.. «جوهرة» معلقة في السماء

يشاهد مساء اليوم، الأربعاء، كوكب الزهرة - كجوهرة معلقة في السماء - نحو الأفق الجنوبي الغربي للوطن العربي، ما يعني الانتقال تدريجيًا نحو بداية طول الليل من شهر سبتمبر.

اكتشاف دلائل لهجرات بشرية من إفريقيا إلى شمال المملكة

أعلنت هيئة التراث عن اكتشافات أثرية حديثة شمال المملكة تُظهر وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130-75 ألفًا و55 ألف سنة مضت، كأطول سجل حضاري للوجود البشري المبكر في الجزيرة العربية، ما يؤكد الأهمية الحضارية للجزيرة العربية والدور الذي أسهمت فيه الجماعات البشرية في عدد من التطورات الحضارية خارج قارة إفريقيا.

متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، إنه يمكن استخراج الهوية الوطنية للأبناء ممن بلغوا سن الخامسة عشرة من العمر.

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