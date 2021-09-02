شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. قصة عامل توفى داخل ثلاجة أحد الأسواق رغم عدم تشغيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى المستشار في التدريب والقيادة، إسماعيل العمري، قصة وفاة عامل بسوق كبير للمواد الغذائية، داخل الثلاجة المتواجدة في المركز بعدما أُغلقت عليه.

وقال العمري: "كان نهاية الأسبوع فدخل العامل الثلاجة الكبيرة وأُغلق الباب عليه، ومشى العمال من السوق، وجلس العامل يضرب باب الثلاجة، وعليه أن ينتظر لبداية الأسبوع المقبل يومين أو ثلاثة حتى يخرج".

وتابعك "في بداية الأسبوع فتحوا الثلاجة في المركز وجدوا العامل متوفى، وكان أخذ ورقة وقلم وكتب أني بدأت أشعر بالبرد وبتنمل أيدي".

وأشار إلى أن العجيب في القصة، "أن الثلاجة كانت طافية وما كانت باردة؛ لكن الاستعداد الداخلي الضعيف عنده، هو اللي ساهم في إنه يكون ضعيف في تفاعله في مجريات الحياة".