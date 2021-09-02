مسؤول بـ«الاتصالات»: تمكين السعوديين من العمل بقطاعات عدة بينها تطبيقات التوصيل

الرياض - محمد عبدالله - قال عبدالرحمن المبارك، نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد بهيئة الاتصالات، إن الهيئة تسعى إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في قطاعات عدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإخبارية، أنه تم توقيع اتفاقية بين هيئة الاتصالات والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على الأهمية البالغة التي تتمتع بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد والوطني ودفع عجلة التنمية بالإضافة إلى أثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص جديد للشباب والشابات السعوديين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة في 2030.

وأضاف المبارك: أن هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين نمو منشآت قطاع البريد وتطبيقات التوصيل تحديداً وإيجاد بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وتابع: وتحقيقاً لأهداف الهيئتين في توفير الدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وفقاً لأفضل الممارسات ورفع إنتاجية تلك المنشآت تم إبرام هذه الاتفاقية، وهي عبارة عن برامج دعم وورش عمل لتمكين الريادين بشكل عام في هذا القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في توفير استشاريين مختصين لدعمهم وتوجيههم في هذا الجانب وكذلك أيضًا توفير الدعم من خلال القطاع التمويلي والقطاع البنكي.

وعما تحاول هيئة الاتصالات تقديمه لخدمة ابناء البلد، قال: تعمل هيئة الاتصالات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لتمكين الشاب والشابة السعودية من العمل في العديد من القطاعات التي تخضع تحت هيئة الاتصالات كذلك سيتم الإعلان عن الكثير من المبادرات الفترة المقبلة لزيادة مساهمة السعوديين وخلق الوظائف فيها القطاعات الناشئة وهي تعتبر اليوم قطاعات ناشئة ومهمة في المملكة وعلى مستوي العالم.

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