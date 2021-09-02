نشرة «عاجل».. اعتراض مفخخة رابعة وآلية التبديل بين اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي، واعتراض التحالف طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة

بالصور.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته

13 مدينة «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن 13 مدينة في المملكة، سجلت الأعلى حرارة، اليوم الأربعاء.

وقال المركز، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم؛ هي القيصومة وحفر الباطن 46.8 درجة مئوية، الدمام 46.6 درجة مئوية، الرياض والخرج ورفحاء وسكاكا 45 درجة مئوية.

كما سجلت الأحساء 44.9 درجة مئوية، بريدة وعرعر 44 درجة مئوية، العلا وينبع 44 درجة مئوية، المدينة المنورة 43 درجة مئوية.

«الجوازات» تعدد مزايا «تواصل».. توفر 12 خدمة للمستفيدين

الت المديرية العامة للجوازات إن خدمة تواصل تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعيقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونياً عبر منصة أبشر الإلكترونية.

استشاري نفسي: المملكة مستهدفة من بعض الجماعات الخارجية لتدمير الشباب السعودي

قال الدكتور إبراهيم الخضير، استشاري الطب النفسي، اليوم الأربعاء، إن المملكة مستهدفة في موضوع المخدرات من بعض الجماعات الخارجية لتدمير الشباب السعودي.

«التحالف» يعترض مسيرة مفخخة رابعة في الأجواء اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تدمير مسيرة مفخخة رابعة، أطلقتها ميليشيا الحوثي بالأجواء اليمنية.

اكتشاف دلائل لهجرات بشرية مبكرة من إفريقيا إلى شمال المملكة

أعلنت هيئة التراث اكتشافات أثرية حديثة شمال المملكة تُظهر وجود دلائل لهجرات بشرية مبكرة من قارة أفريقيا إلى الجزيرة العربية بدأت قبل حوالي 400 ألف سنة وتكررت على مراحل زمنية متعددة خلال 300 ألف، و200 ألف، و130-75 ألفًا و55 ألف سنة مضت

«توكلنا» يتيح أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا للطلاب ومنسوبي التعليم

أتاح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

«الصحة» تكشف آلية التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، آلية التبديل بين لقاحات كورونا (كوفيد-19) المعتمدة في المملكة (فايزر – أسترازنيكا – موديرنا).

بالفيديو والصور.. تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

الإطاحة بمواطنين اثنين في مكة سرقا 11 مركبة وارتكبا حوادث سلب لمقيمين

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطنين اثنين، سرقا 11 مركبة، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

طيران ناس يتسلم الطائرة الثانية من طراز A320neo بهوية عام الخط العربي

أكد طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استمراره بدعم مبادرة وزارة الثقافة «عام الخط العربي»، التي أطلقتها مطلع العام الجاري، عبر تطبيق الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة على الطائرة الثانية من طراز إيرباص A320neo بهوية عام الخط العربي.

«أوبك بلس» تتفق على إبقاء سياسة الإنتاج الحالية بلا تغيير

اتفقت أوبك وحلفاؤها على التمسك بخطتهم الحالية للزيادات الشهرية التدريجية في إنتاج النفط بعد مؤتمر فيديو قصير

الرئاسة التونسية تشكر السعودية على الدعم الطبي المتواصل

توجهت رئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على وقوفها الثابت مع تونس في هذا الظرف الوبائي الصعب، ومواصلة المدّ التضامني النبيل الذي سيعزز روابط الأخوة والتآزر بين الشعبين.

الأهلي يستعرض صفقاته السبع الجديدة.. 5 أجانب وسعوديان

استعرض النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، الصفقات الجديدة التي أبرمتها إدارته خلال سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت منتصف ليل أمس الثلاثاء.

رسالة مؤثرة من صالح النعيمة إلى السعودية ونادي الهلال

أكد صالح النعيمة، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، اشتياقه الشديد للسعودية ونادي الهلال، بعدما ابتعد عن الوطن لفترة ناهزت الشهرين قضاها في ألمانيا لتنفيذ فترة التأهيل عقب خضوعه لعملية جراحية في الظهر، وطالب محبيه من الهلاليين بمشاركة ذكرياتهم ليستعين بها على تحمل الغربة.