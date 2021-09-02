شكرا لقرائتكم خبر عن «إيثار» تؤسس وحدة للعمل التطوعي وفق المعيار الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار» تأسيس وحدة العمل التطوعي وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع «إدامة»، وذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودورها الريادي في الارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية وعد بنت حسن شراحيلي، أن الجمعية تسعى إلى تطوير منظومة عملها بالمشاركة في كافة البرامج والأنشطة التي تواكب تطلعات ورؤية هذه البلاد المباركة، ومن بينها زيادة أعداد المتطوعين التي جاءت ضمن أحد محاور رؤية 2030، مضيفة إن تأسيس هذه الوحدة يستكمل جهودها لدعم واستقطاب المتطوعين والمتطوعات الذين كانوا ركنا أساسيا في كافة برامج الجمعية منذ إطلاقها عام 2011.

وأكدت أن عدد الساعات التطوعية التي سجلتها الجمعية للمتطوعين بلغ 8208 ساعة، فيما بلغ عدد المتطوعين 1498 متطوعا ومتطوعة، وبلغ عدد الفرص التطوعية 53 فرصة، في حين بلغت القيمة الاقتصادية للمتطوعين 5 ملايين ريال.

وأشارت إلى أن معيار إدارة التطوع في المنظمات بني على أفضل الممارسات العالمية في مجال التطوع، إذ يساعد على استثمار جهود المتطوعين بفعالية، ويسخرها في خدمة رسالة وأهداف المنظمات، ويسهم في رفع المشاركة المجتمعية وترسيخ روح المواطنة الفاعلة لدى أفراد المجتمع.

وقال مستشار التأسيس فهد الفهيد: إن معيار «إدامة» يهدف إلى تمكين المنظمات من احتواء الجهود التطوعية المتفرقة، وتنظيم وتوحيد الممارسات الإدارية والمهنية لعملية التطوع، ومواءمة جهود المتطوعين مع إستراتيجيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورؤية السعودية 2030، كما يتم من خلالها ربط عمليات التطوع في المنظمات مع هذه الرؤية الطموح.