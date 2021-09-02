شكرا لقرائتكم خبر عن «العميرة» يشيد بالإجراءات الوقائية في «ملاحظة حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير إدارة الإشراف على الفروع بالمنطقة الشرقية فهد بن راشد بن علي العميرة مرافق دار الملاحظة الاجتماعية بحفر الباطن، والتقى خلال زيارته للدار الموظفين والأحداث، ووجه لهم كلمة تحفيزية شملت بعض النصائح والإرشادات، واختتم زيارته بكلمة توجيهية أثنى فيها على ما لاحظه من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الدار. وكان في استقبال العميرة مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحفر الباطن مطلق بن علوان الظفيري.