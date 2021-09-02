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«العميرة» يشيد بالإجراءات الوقائية في «ملاحظة حفر الباطن»

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الدمام - شريف احمد - تفقد مدير إدارة الإشراف على الفروع بالمنطقة الشرقية فهد بن راشد بن علي العميرة مرافق دار الملاحظة الاجتماعية بحفر الباطن، والتقى خلال زيارته للدار الموظفين والأحداث، ووجه لهم كلمة تحفيزية شملت بعض النصائح والإرشادات، واختتم زيارته بكلمة توجيهية أثنى فيها على ما لاحظه من تطبيق للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الدار. وكان في استقبال العميرة مدير دار الملاحظة الاجتماعية بحفر الباطن مطلق بن علوان الظفيري.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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