شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف متطوع رفعوا 500 طن نفايات من شواطئ ومتنزهات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرًا، فعاليات الشهر الثامن من برنامج «إماطة» حملة «الشرقية نظيفة»، «شيل كيستك ونظف ديرتك»، والتي ضمنت شعارها على مدى أربعة أشهر تحت عنوان «إجازة نظيفة»، وهي مدة الإجازة الصيفية.

الأماكن العامة

واستهدفت الحملة الأماكن العامة في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، وتضمن الشهر الثامن منذ بدء الحملة العديد من الأنشطة، في مقدمتها تنظيف قاع شواطئ المنطقة الشرقية، ومنها: شاطئ نصف القمر والعزيزية، شارك فيها أكثر من 130 غواصا من المنطقة الشرقية، وكذلك شملت الحملة تنظيف الطرق والمتنزهات والحدائق والواجهات البحرية والأحياء، وغيرها من أماكن عامة بالمنطقة.

نتائج مبهرة

وحققت الحملة أكثر من النتائج المطلوبة، وهي 12 جولة، إذ حقق المتطوعون حتى نهاية الشهر الثامن 40 جولة، ووصل عدد المتطوعين نسبيا في كل شهر حوالي 5000 متطوع، بينما كان العدد المستهدف من المتطوعين كل شهر 500 متطوع، وبلغ إجمالي المتطوعين 40.000 متطوع منذ بدء الحملة، التي تم على إثرها رفع 500 طن من النفايات.