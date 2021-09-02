شكرا لقرائتكم خبر عن 219 متدربا في دورة «بناء الهوية والعلامة التجارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالدمام، ممثلة في قسم التدريب والتطوير، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، دورة تثقيفية بعنوان «بناء الهوية والعلامة التجارية وأساليب التسويق» عن طريق برنامج «زووم» بإشراف ومتابعة مدير الوحدة نجلاء بنت عبدالفتاح السراج، استهدفت من خلالها 219 متدربا ومتدربة من منسوبي فروع الوزارة في المملكة.

وتناولت الدورة عدة محاور أبرزها: العوامل الرئيسية لنجاح تحويل الأفكار إلى أعمال حرة، وأهمية بناء العلامة التجارية المهنية، والمزيج التسويقي، ودور التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي في بناء العمل الحر، وتفاعل المشاركون من خلال النقاش والاستفسارات والتدريبات التي أثرت المعلومات، وعززت الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الحر بجميع جوانبه.

وقالت مسؤول التدريب والتطوير سكينة آل رضوان، إن الدورة تعد مبادرة قدمتها وحدة الخدمات المساندة بالدمام، بهدف إضافة الفائدة المرجوة .