شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشهد اتفاقية لدعم الشعر العربي وإثراء المحتوى الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، توقيع اتفاقية تعاون في مقر الإمارة بجدة أمس، بين وزارة الثقافة وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، لدعم الشعر العربي وإثراء المحتوى الثقافي في قطاعي الأدب والموسيقى.

وتنص الاتفاقية، التي وقّعها من الجانبين نائب وزير الثقافة حامد فايز، وأمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف د. يوسف عسيري؛ على تنمية قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم الشعر العربي، إلى جانب تنمية قطاع الموسيقى، ما سيخلق بيئة شعرية تفاعلية تستقطب الخبرات والتجارب الشعرية الصاعدة من خلال عدة برامج تفاعلية وإثرائية للمحتوى الثقافي.

وتعزز الاتفاقية التعاون بين الوزارة والأكاديمية في عدّة فعاليات منها ملتقى الشعر السعودي، وبرامج أدبية متنوعة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي في المملكة، كما تضمنت الاتفاقية تنفيذ برامج خاصة بتنمية القدرات للمهتمين بالمجال الموسيقي بالتعاون مع هيئة الموسيقى، وتفعيل الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمجال كالتدريب الموسيقي للمبتدئين والموهوبين والمهتمين في مجال الشعر الفصيح والموسيقى، ودعم المواهب المؤهلة لإكمال مسيراتهم الفنية.