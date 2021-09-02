وتأتي هذه المساهمة تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية