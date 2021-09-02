شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف دلائل هجرات بشرية لشمال الجزيرة العربية قبل 400 ألف سنة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام