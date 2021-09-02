شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أولى دفعات مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، أمس، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي: إن المركز يستهدف تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف إن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقا لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلا.

بعد ذلك ألقى قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف الرئيس رقباء سليمان المالكي كلمة بهذه المناسبة.

ثم تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي العنزي، ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز.

وفي ختام الحفل، دون رئيس هيئة الأركان العامة كلمة في السجل التذكاري للمركز، عبر فيها عن شكره للزملاء القائمين على المركز والزميلات العاملات بالمركز على ما يقدمونه من أعمال متميزة دعما لمهمة المركز.