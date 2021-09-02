شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تهيب بتلقي الجرعتين: «المتحورات» سريعة الانتشار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددةً على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار. وسجلت الوزارة، أمس، 185 حالة مؤكدة، و301 متعافٍ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2931 حالة منها 867 حالة حرجة. وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 544634 حالة، وبلغت حالات التعافي 533151 حالة، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 8552 حالة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.