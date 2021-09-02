شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة أول أسابيع الدراسة بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية م. بدر العبدالواحد، انطلاق التدريب التقني الآمن في المنشآت التدريبية بمحافظة الأحساء في الأسبوع الأول من العام التدريبي الجديد 1443هـ.

وزار العبدالواحد، الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية «الأول والثالث» بالمحافظة، والوقوف ميدانيا على سير العملية التدريبية.

والتقى العبدالواحد بعميد الكلية التقنية صالح الرزيحان ومدير المعهد الصناعي الثانوي الأول م. رائد النعيم ومدير المعهد الصناعي الثانوي الثالث م. عبدالله الدحيلان ووكلاء المنشآت، وعدد من المدربين والمتدربين، واستمع إلى تطلعاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

وفي نفس السياق، تابعت مساعد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة لطيفة المخيلد، سير العملية التدريبية بالكلية التقنية للبنات بالمحافظة، والتقت عميدة الكلية سارة الصرعاوي، وتمت مناقشة التجهيزات والاستعدادات والتحديات، والعمل على رفع مستوى الخدمة لتحقيق أعلى درجات الجودة.