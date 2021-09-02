شكرا لقرائتكم خبر عن بحث مشروعات الكهرباء بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، خلال استقباله بمكتبه، أمس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء م. ناصر بن هادي القحطاني، على العديد من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة من الكهرباء، والمشروعات المستقبلية التي تم اعتمادها.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بقدوم الضيف، منوها سموه بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام لتطوير قطاع الكهرباء باعتبارها خدمة أساسية، وسعيها المستمر لتوفير خدمة كهربائية منتظمة وشاملة للأهالي.

حضر اللقاء أمين المحافظة م. خلف العتيبي، والمشرف العام على الشؤون التنموية والمحلية بالمحافظة ماجد القريني.

وفي ختام اللقاء قدم سمو محافظ حفر الباطن درعا تذكارية بمناسبة الزيارة، رافعا شكره وتقديره إلى سمو وزير الطاقة على اهتمامه وتوجيهاته للمسؤولين بالوزارة، لتلمس احتياجات الأهالي بالمحافظة.