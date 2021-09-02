شكرا لقرائتكم خبر عن زمالة بين جامعة الإمام عبدالرحمن و«توركو الفنلندية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. عبدالله الربيش، أمس، برنامج الزمالة المهنية في التعليم والتعلم الجامعي لأعضاء هيئة التدريس بشراكة دولية مع جامعة توركو في فنلندا.

وشارك في الملتقى عبر الاتصال المرئي نائب رئيس جامعة توركو الفنلندية د. كالي أنتي سومنين، ومدير خدمات التطوير التعليمية د. إركي هاركنين، ومسؤول الشراكات الدولية أري كوسكي، وكاليبسو فيليبو من خدمات التطوير التربوي، بمتابعة 150 من المهتمين بالتعليم الجامعي عن بعد.

وقدم المنظمون خلال الملتقى عرضا حول أسس برنامج الزمالة المهنية، وأهدافه وأهم نتائجه المتوقعة، بعد ذلك شارك عدد من الخبراء من الجامعتين بكلمات موجزة حول البرنامج تلت ذلك كلمة نائب رئيس جامعة توركو الذي أشاد بحديثه عن العمل المشترك مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام منذ 2018 في مبادرات تطوير التعليم.

من جهته، أكد د. الربيش، اهتمام ودعم الجامعة لأعمال تطوير التعليم الجامعي، لتحقيق مستهدفات الجامعة الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز جودة ممارسات التدريس وخبرات التعليم والتعلم. يذكر أن التقديم على برنامج الزمالة المهنية سيبدأ في 5 سبتمبر 2021 من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج: https://pfutl.iau.edu.sa وهو متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.

شارك في الملتقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي، وعميد تطوير التعليم الجامعي د. محمد الكثيري، ورئيس لجنة برنامج الزمالة المهنية د. فيلين ديريني، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام م. طفيل اليوسف ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.