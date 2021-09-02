شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، رئيس المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية «الفاء» أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية يمثلها م. حمد الخالدي، وذلك بديوان المحافظة.

وتستهدف مذكرة التفاهم التعاون بين هذه الجمعية والمجلس لتعزيز أعمال المسؤولية الاجتماعية للجهات والأفراد داخل المحافظة وتحسين مخرجاتها وحوكمتها، والاستفادة من كل ما يخدمها من منتجات وتعاون مشترك مع ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الربحية، وهذه الاتفاقية التي تنعكس بشكل إيجابي على المحافظة والمجتمع بما يحقق تطلعات المحافظة في تلك الجوانب.

ونوه سمو المحافظ بما تقدمه «الفاء» من دور في بناء وتأسيس وصناعة منتجات اجتماعية وبرامج تسهم في تنمية المحافظة، مشيدا بهذه الاتفاقيات التي تنعكس بشكل إيجابي على المحافظة والمجتمع، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز جوانب الخدمة المجتمعية.