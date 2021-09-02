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النمر: حبوب الأبيض شديدة الخطورة وتسبب الوفاة المفاجئة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

النمر: حبوب الأبيض شديدة الخطورة وتسبب الوفاة المفاجئة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة حبوب “الأبيض” أو الكبتاجون على صحة الأبناء.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حَذّروا أبناءكم من أصدقاء السوء الذين يروّجون الحبوب “الأبيض” المنشطة (الكبتاجون)”.

آثار شديدة الخطورة:

وأوضح أن من آثار هذه الحبوب على الشباب والنشء ما يلي:

1. ضعف القلب

2. تضيق الشرايين

3. الوفاة المفاجئة

نصيحة للشباب:

وتابع الدكتور النمر، موجهًا نصيحة مهمة للشباب: “يا شباب.. والله إن الأبيض حبوب الكبتاجون المنشطة تُتْلِف القلب وتسبب الموت المفاجئ”.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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