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النمر: حبوب الأبيض شديدة الخطورة وتسبب الوفاة المفاجئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة حبوب “الأبيض” أو الكبتاجون على صحة الأبناء.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حَذّروا أبناءكم من أصدقاء السوء الذين يروّجون الحبوب “الأبيض” المنشطة (الكبتاجون)”.
آثار شديدة الخطورة:
وأوضح أن من آثار هذه الحبوب على الشباب والنشء ما يلي:
1. ضعف القلب
2. تضيق الشرايين
3. الوفاة المفاجئة
نصيحة للشباب:
وتابع الدكتور النمر، موجهًا نصيحة مهمة للشباب: “يا شباب.. والله إن الأبيض حبوب الكبتاجون المنشطة تُتْلِف القلب وتسبب الموت المفاجئ”.
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