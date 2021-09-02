، "ترامب" يدعم جهوداً لعزل "بايدن" لكنه يرفض المشاركة فيها علناً ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم "الأربعاء" أن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب طالبوا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل سري بالمساعدة في توجيه اتهامات لخلفه، جو بايدن، ضمن آلية لمحاكمته وعزله، على وقع الانسحاب الأميركي المضطرب من أفغانستان.
وأضاف أن العديد من الجمهوريين أظهروا استعداداً متزايداً للمطالبة ببدء إجراءات عزل "بايدن".
وبين "ديلي بيست" أن "ترامب" تلقى اتصالات هاتفية من أعضاء بالكونجرس يحاولون كسب الدعم في مجلس النواب الأميركي لعزل خليفته.
أوضح أن "ترامب" تحدث إلى العديد من المشرعين الجمهوريين في الكابيتول؛ لمناقشة ما أُحرز أو لم يحرز من تقدم في التحرك لعزل "بايدن" بشأن الانسحاب الذي اتسم بالاضطراب والعنف من حرب أفغانستان؛ وفقًا لـ"الشرق".
ونقل الموقع عن مصدر في مجلس النواب أن معظم المحادثات بدأها المشرعون أنفسهم في إطار سعيهم لتجنيد "ترامب"، ليدعم بشكل علني المحاولات التشريعية المختلفة لإحراج "بايدن".
وأفاد المصدر بأن "ترامب" كان يقاوم إلى حد ما ربط اسمه بهذه الجهود.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ"ديلي بيست"، أن "ترامب" دعم بشكل خاص بعض الجهود لمحاولة عزل "بايدن"، حتى مع التزامه الصمت في الغالب بشأن إجراءات العزل.
"ترامب" يدعم جهوداً لعزل "بايدن" لكنه يرفض المشاركة فيها علناًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-01
ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم "الأربعاء" أن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب طالبوا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل سري بالمساعدة في توجيه اتهامات لخلفه، جو بايدن، ضمن آلية لمحاكمته وعزله، على وقع الانسحاب الأميركي المضطرب من أفغانستان.
وأضاف أن العديد من الجمهوريين أظهروا استعداداً متزايداً للمطالبة ببدء إجراءات عزل "بايدن".
وبين "ديلي بيست" أن "ترامب" تلقى اتصالات هاتفية من أعضاء بالكونجرس يحاولون كسب الدعم في مجلس النواب الأميركي لعزل خليفته.
أوضح أن "ترامب" تحدث إلى العديد من المشرعين الجمهوريين في الكابيتول؛ لمناقشة ما أُحرز أو لم يحرز من تقدم في التحرك لعزل "بايدن" بشأن الانسحاب الذي اتسم بالاضطراب والعنف من حرب أفغانستان؛ وفقًا لـ"الشرق".
ونقل الموقع عن مصدر في مجلس النواب أن معظم المحادثات بدأها المشرعون أنفسهم في إطار سعيهم لتجنيد "ترامب"، ليدعم بشكل علني المحاولات التشريعية المختلفة لإحراج "بايدن".
وأفاد المصدر بأن "ترامب" كان يقاوم إلى حد ما ربط اسمه بهذه الجهود.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ"ديلي بيست"، أن "ترامب" دعم بشكل خاص بعض الجهود لمحاولة عزل "بايدن"، حتى مع التزامه الصمت في الغالب بشأن إجراءات العزل.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
09:54 PM
الجمهوريون أظهروا استعداداً متزايداً لبدء الإجراءات
ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم "الأربعاء" أن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب طالبوا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل سري بالمساعدة في توجيه اتهامات لخلفه، جو بايدن، ضمن آلية لمحاكمته وعزله، على وقع الانسحاب الأميركي المضطرب من أفغانستان.
وأضاف أن العديد من الجمهوريين أظهروا استعداداً متزايداً للمطالبة ببدء إجراءات عزل "بايدن".
وبين "ديلي بيست" أن "ترامب" تلقى اتصالات هاتفية من أعضاء بالكونجرس يحاولون كسب الدعم في مجلس النواب الأميركي لعزل خليفته.
أوضح أن "ترامب" تحدث إلى العديد من المشرعين الجمهوريين في الكابيتول؛ لمناقشة ما أُحرز أو لم يحرز من تقدم في التحرك لعزل "بايدن" بشأن الانسحاب الذي اتسم بالاضطراب والعنف من حرب أفغانستان؛ وفقًا لـ"الشرق".
ونقل الموقع عن مصدر في مجلس النواب أن معظم المحادثات بدأها المشرعون أنفسهم في إطار سعيهم لتجنيد "ترامب"، ليدعم بشكل علني المحاولات التشريعية المختلفة لإحراج "بايدن".
وأفاد المصدر بأن "ترامب" كان يقاوم إلى حد ما ربط اسمه بهذه الجهود.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ"ديلي بيست"، أن "ترامب" دعم بشكل خاص بعض الجهود لمحاولة عزل "بايدن"، حتى مع التزامه الصمت في الغالب بشأن إجراءات العزل.
، "ترامب" يدعم جهوداً لعزل "بايدن" لكنه يرفض المشاركة فيها علناً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" يدعم جهوداً لعزل "بايدن" لكنه يرفض المشاركة فيها علناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.