، "بدر بن صالح الراجحي" في ذمة الله ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال بدر بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي.

وتقرر أن يصلى على الفقيد اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي، والدفن بمقبرة النسيم، وسيكون العزاء في المقبرة فقط.

أسرة تحرير "الخليج 365" تقدم العزاء لوالدة الفقيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.