شكرا لمتابعة خبر عن أخصائي اجتماعي: "لو غادرنا الأرض لصنعت النساء سفن فضائية لملاحقتنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صرح الأخصائي الاجتماعي، خالد الشرهان، عدة تصريحات مثيرة للجدل بشأن النساء، وعدم زواجه.

وقال الشرهان: "أنا متأكد لو غادرنا نحن الرجال كوكب الأرض، لصنعت النساء سفن فضائية لملاحقتنا".

وأضاف: "لن أتزوج امرأة تترك أهلها لتعيش معي لأنها ستتركني مثلما تركت أهلها"، مستكملا: "الرجل لا يخون بل تخطفه امرأة من امرأة، يعني شغلة نسوان بنسوان احنا يا الرجال مالنا علاقة".