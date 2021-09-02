شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصة مواطنة حصلت على 888 جائزة في التصوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المصورة "أماني القحطاني" كيف حصلت على عدد كبير من الجوائز التي وصلت إلى 888 جائزة.

وذكرت أنها عندما تدخل في مسابقة فأنها لا تحصل على جائزة واحدة فقط، وإنما تحصل على أكبر عدد من الجوائز، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضافت أنها حصلت في مسابقة واحدة على 25 جائزة، وفي مسابقة أخرى حصلت على 30 جائزة، واستمرت في حصد الجوائز لمدة عامين.