«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ووفق التقرير تتكون، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. وارتفاع الموج، من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

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