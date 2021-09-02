بالفيديو.. مسؤول: شرط واحد مطبق في جميع الجهات غيابه عن التعليم يؤثر على الجودة

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عبدالعزيز الفهد، أنَّ غياب اشتراط «الرخصة المهنية» في توطين وظائف التعليم الأهلي يؤثر على جودة التعليم.

وأضاف الفهد، بمداخلة لقناة «العربية»، أن جميع الجهات (المحاماة المحاسبة الهندسة، الصحة) تصر على وجود المعايين المهنية للموظف لديها إلا قطاع التعليم.

وأشار إلى أن مبادرة التوظيف يغيب فيها شروط المعايير المهنية كالحصول على اختيار القياض والرخصة المعنية، لأن المفترض أن يتم التعيين ثم التأهيل.

وبدأ الأربعاء تنفيذ قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية.

وينص القرار على فترة سماح من تاريخ إصدار القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار؛ حيث يمكن للمنشأة خلال هذه الفترة العمل على ما يمكنها من تحقيق نسب التوطين للوصول للمستهدف الخاص بها، مشيرة إلى أنه سوف يتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.

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