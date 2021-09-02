«الحياة الفطرية»: «الحجل» و«أبوقلنسوة» من الطيور المسموح بصيدها في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، إن «الحجل» و«أبوقلنسوة» من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.

وأضاف المركز، عبر حسابه بتويتر، أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط اضغط هنا.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السماح قرر السماح بممارسة الصيد البري المستدام حسب التواريخ المبينة لكل نوع من الأنواع المسموح صيدها حسب القائمة المتوافرة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، مشيرا إلى أن السمان من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.

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«الحياة الفطرية»: السمان من الطيور المسموح بصيدها في المملكة