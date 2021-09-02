بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالله العثيم يكشف سببًا غريبًا دفعه لترك التعليم

الرياض - محمد عبدالله - كشف رجل الأعمال عبدالله العثيم عن سبب تركه التعليم نهائياً في طفولته.

وقال «العثيم»، خلال لقائه المذاع على قناة روتانا خليجية، «كنت بمعهد الرياض العلمي وسألني المدرس سؤالًا لم أتمكن من إجابته، وكنت - حينئذ بدينا - وأجاب زميلي النحيف، فلامني المعلم، واعتبرت لومه «إهانة لي»، وقررت ترك الدراسة، ووافق والدي على ذلك.

وتابع: كان والدي يصحبنا أنا وأخوتي للعمل ويدربنا على التجارة منذ أن كنا بأعمار خمس وست سنوات، وكان يكلفنا بالبيع عبر بسطة صغيرة ويعطينا الربح بعد البيع، فاعتدنا الالتزام والاختلاط بالناس واحترامهم وتقديرهم والتعامل معهم.

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