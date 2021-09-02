استشاري يحذر من المعلومات المغلوطة بشأن لقاح كورونا: تسببت بمرض البعض

الرياض - محمد عبدالله - كشف استشاري طب الأسرة والطب الوقائي الدكتور هادي آل شيخ ناصر، عن حملات من المعلومات المغلوطة في السوشال ميديا، بشأن لقاح كورونا.

وقال «ناصر» بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن تلك الحملات غير مبنية على أي أساس علمي وسببت أثرًا سلبيًا كبيرًا على أفراد المجتمع.

واستكمل: أن المعلومات المغلوطة تسببت في خوف البعض من اللقاح وأصيبوا بالمرض لعدم الحصول عليه؛ مشيرًا إلى أهمية اتباع التعليمات التوصيات الصادرة من الجهات المحلية بشأن الاحترازات واللقاح.

كان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، أكد أن الهدف من تلقي لقاحات كورونا، والامتثال للإجراءات الاحترازاية هو الخروج من الجائحة وليس التخلص من كوفيد، الذي هو مثل بقية فيروسات كورونا يتكيف ويبقى مسبباً نزلات برد سنوية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن اللقاحات تؤدي دورها بامتياز، مشيرًا إلى أن ما يقال عن عودة الإصابات في دول عالية التحصين هو إحصائيات فحوصات مخبرية وليس إصابات مرضية.

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