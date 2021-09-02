بالفيديو.. مسؤول سعودي يكشف مفاجأة: بعض المقاهي تضيف مادة تضر بالصحة

الرياض - محمد عبدالله - حذر أمين لجنة التغذية الوطنية د. ماجد خلف، من مخاطر الإفراط في استهلاك القهوة على مدار اليوم، بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين.

وقال خلف، في مداخلة مع نشرة التاسعة على قناة الإخبارية: يجب ألا يتجاوز استهلاك الفرد لـ القهوة أكثر من 3 أكواب في اليوم.

وكشف د. ماجد خلف عن مفاجئة صادمة، حيث أكد أن بعض المقاهي تضيف دهونًا تسبب خطرًا على الصحة.

وأضاف أن مرضى القلب أو مرضى السكري أو الحوامل يمكن أن يتناولوا نصف الكمية يعني كوبًا أو كوبًا ونصف يوميًّا.

وأكد أمين لجنة التغذية أن التوازن مهم جدا محذرا من خطورة الإفراط في تناول القهوة وما قد تسببه من زيادة ضربات القلب والتأثير على ضغط الدم.

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