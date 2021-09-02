بالفيديو.. مخترعة سعودية تبتكر آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية

الرياض - محمد عبدالله - روت المخترعة «غادة الكليب» الحاصلة على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، رحلة ابتكارها آلة رقمية لفرز العلب البلاستكية والمساهمة في إعادة تدويرها.

وقالت المخترعة الشابة، خلال لقائها المذاع على قناة العربية، إن الدراسات أثبتت وجود استهلاك عال من العلب البلاستيكية في العالم والمملكة التي تستهلك 30 مليار علبة سنويًا.

وتابعت: بدأت البحث لمساهمة في تخفيف تلك الإشكالية وتوصلت إلى ماكينة، ترصد حجم العلب البلاستيكية وأعدادها للمساهمة في إعادة التدوير، ويمكن صيانة الماكينة - عن بعد - وإجراء تغييرات بها من خلال مركز المراقبة والتحكم.

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