بدء مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت أمس الأربعاء، مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض، وذلك بعد الانتهاء من كافة الاختبارات.

وتخضع شبكة حافلات الرياض ضمن هذه الخطة لبرنامج اختبار صارم لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة لتقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.

فحص شامل للحافلات:

ويتضمن برنامج الاختبارات المكثفة للشبكة على فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور.

موعد استقبال الركاب:

كما يتضمن أيضًا اختبار أكثر من 3,000 محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مسارًا.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية.



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