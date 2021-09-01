شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تحتفي بتخريج الدفعات الأولى من برنامج «كوادر السلامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخرّيجي الدفعات الأولى من برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، بحضور شركاء البرنامج، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ويعد البرنامج أحد جهود الوزارة لتحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف تدريب 18,000 مشارك وإدخالهم سوق العمل كممارسي سلامة وصحة مهنية ومحترفين، إذ يصدر البرنامج في نهايته شهادتين، شهادة (ممارس) السلامة والصحة المهنية،التي يؤهل لها حملة شهادات الثانوية كحدٍّ أدنى، إذ يحصلون على 200 ساعة تدريبية مدة ثلاثة أشهر، عبر حقائب تدريبية محكمة عن خمسة جوانب معرفية هي: (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية، الحوادث والأحداث، التدقيق والتفتيش في السلامة والصحة المهنية، ثقافة السلامة والصحة المهنية)، أما الشهادة الثانية فهي شهادة (محترف) السلامة والصحة المهنية،التي يؤهل لها حملة البكالوريوس كحدٍ أدنى، ويمتد برنامجهم لأربعة أشهر تحوي 320 ساعة تدريبية، ويتناول المجالات الخمسة المذكورة آنفًا بمستوى أعمق وأوسع.

وقدمت الوزارة عبر برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية خدمة المطابقة التي تمكن مسؤولي السلامة والصحة المهنية من إصدار شهادات المطابقة، التي تستهدف العاملين على رأس العمل في المجالات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وتنقسم لمرحلتين، الأولى مطابقة شهادات أصحاب التخصصات الأكاديمية في مجال السلامة والصحة المهنية، والثانية مطابقة شهادات أصحاب التخصصات الأكاديمية الهندسية وغير الهندسية.

وتحتفل الوزارة بتخريج متدربي الدفعات الأولى البالغ عددهم 1986 خرّيجا من الجنسين،الذين انضموا للبرنامج عبر البوابة الرسمية له على الشبكة ولا يزال الانضمام متاحًا، كما طابقت ما يزيد على 3 آلاف شهادة سلامة وصحة مهنية للعاملين على رأس العمل في مجالات السلامة والصحة المهنية والمجالات ذات العلاقة.

وعلى هامش الحفل وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية السلامة والصحة المهنية تستهدف تقديم خدمة الإرشاد المهني عن بعد لخريجي البرنامج من السعوديين، وقعها وكيل الوزارة للرقابة والتطوير سطام بن عامر الحربي، فيما مثّل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن محمد الغامدي.