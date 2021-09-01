شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج الملكية الفكرية بمناهج التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن انطلاق ترتيباتها لإدراج مجالات وحقوق الملكية الفكرية، والتعريف بها، في المناهج الدراسية، بالتعليم العام.

وأوضح مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة بدر الراشد، أن الهيئة ستعلن، خلال أسبوعين عن ورشة عمل «تدريب المدربين للمعلمين»، ‏بالتعاون مع خبراء كوريين وسعوديين، بهدف تقديم أفضل الممارسات في طرق تدريس الملكية الفكرية في مناهج التعليم العام.

دعم ورعاية

وتهدف الهيئة، إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إعداد الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

تسجيل الحقوقكما تشمل خطة الهيئة اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتسجيل حقوقها، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهميتها.

كما تشمل تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوقها، والدفاع عن مصالحها، وإبداء الرأي بشأن الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بها.

تبادل المعلوماتكما تتضمن الأهداف متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز الاستفادة من الملكية الفكرية؛ لبناء اقتصاد متقدم قائم على المعرفة، وإنشاء قواعد للمعلومات في مجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية، والإقليمية، والعالمية.

الأهداف الإستراتيجيةوتتمثل الأهداف الإستراتيجية للهيئة السعودية للملكية الفكرية في تحسين الإستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ورفع مستوى التمحور حول العميل وجاذبية وجودة المنتجات والخدمات، والمساهمة في تمكين توليد واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية الدولية حول الملكية الفكرية، ورفع مستوى التميز المؤسسي.