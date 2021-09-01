شكرا لقرائتكم خبر عن «حملة الفجر».. ضبط 67 مخالفا لنظام العمل والإقامة في «مركزي الفاكهة والخضار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد السوق المركزي للفاكهة والخضار بالدمام، حملة مشتركة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وهي شرطة الدمام، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى أمانة الشرقية، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك تحت اسم «حملة الفجر».

وشملت الحملة 11 مظلة من السوق، ما أسفر عن ضبط 67 مخالفا لنظام الإقامة والعمل، وتقييد 14 مخالفة، وجاءت الحملة بتوجيه من مدير فرع الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل.

مباسط الفاكهةوأكد مدير الرقابة بفرع الموارد البشرية بالإنابة محمد القطان أن الحملة شملت 200 مبسط للفاكهة والخضار بالسوق المركزي بالدمام، وبدأت عند الساعة 5 فجرًا، بمشاركة وزارة الزراعة التي ستستلم الأسواق قريبًا، ووزارة التجارة، والأمانة متمثلة بإدارة الأسواق، والأمن العام «الضبط الإداري»، بعدد 35 مركبة.

نظامية العمالة ولفت إلى أن الحملة استهدفت مراقبة الأسواق، والتأكد من نظامية العمالة، والعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، والتأكد من تطبيق مباسط البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، مضيفًا: «تحققنا من البسطات ونظاميتها، والتي شاهدنا ولمسنا أن الأغلب متقيد بالتدابير، الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، بلغ عددها 14، وذلك فيما يخص وزارة الموارد البشرية».تسجيل المخالفات

وأشار إلى ضبط 67 فردًا، من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وتم استكمال الإجراءات المناسبة في حقهم من قبل وزارة الموارد البشرية مع الأمن العام، فيما استهدفت وزارة التجارة بعض الإجراءات التي تخصها، وسجلت عددًا من المخالفات التي تخص نشاطها.

ضبط السوقمن ناحيته، بين مدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني، أن الحملة كانت شاملة، واستهدفت ضبط سوق العمل، وترحيل المخالفين، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة ومتواصلة، خاصةً أن هذه المبادرات، جعلت الجميع يتقيد بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأجبرت البائعين والمتعاملين على الالتزام بالإجراءات الصحية لمواجهة فيروس «كورونا».

انتشار ومتابعةوأكمل أن عدد الكوادر من فرع الموارد البشرية المشاركين في الحملة، بلغ 16 فردًا ومراقبًا، إضافةً إلى عدد من الأفراد من الجهات الحكومية الأخرى، وقسمت المجموعة إلى 4 مجموعات؛ لتسهيل الانتشار والمتابعة والمراقبة الجيدة والشاملة، وكل ذلك من أجل تحقيق الهدف المرجو من الحملة، وتم ذلك بمساندة الضبط الإداري الذي أقفل المخارج منذ الفجر.

توجيهات وإجراءاتمن ناحيته، أكد مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل لـ ”الخليج 365”، أن هذه الحملة تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، خاصةً أن سمو أمير المنطقة الشرقية طالما يوجه بالحرص والعمل لمواصلة عمل اللجان في تتبع القرارات الحكومية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل شبر وجانب من المنطقة.

تحفيز وتشجيع وأوضح أن تنفيذ الحملة فجرًا، جاء لتؤتي ثمارها، فكانت شاملة على السوق المركزي للفاكهة والخضار بالدمام؛ لضبط سوق العمل فيه بالكيفية التي تكفلت بها قرارات وزارة الموارد البشرية، والجهات الحكومية الأخرى، ومن أجل العمل على تحفيز وتشجيع المنشآت على الرقابة الذاتية.

تكامل الجهاتواستطرد أن الحملة أسفرت عن توجيه 18 إنذارًا لعدد من البسطات المتواجدة في السوق، وذلك بمشاركة ومعية 4 جهات حكومية أخرى؛ للوصول للتكامل فيما بين الجهات، متابعًا أن أهداف الحملة جميعها تنصب لضبط السوق، والتقيد بالقرارات، والإجراءات الصحية المكافحة لفيروس «كورونا».

تطور ونمووقدم المقبل شكره لجميع المشاركين في إنجاح أهداف الحملة، التي تحققت بتكاتف الجميع وتفانيهم، والعمل بمنظومة واحدة، مبينًا أن مبادرة الحملات والتكامل ستستمر لتحقق لوطننا التطور والنمو والرقي والرفعة.

مشاركة 35 مركبة لـ «الضبط الإداري»

استهدفت ضبط سوق العمل وترحيل المخالفين