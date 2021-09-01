”الخليج 365” تستطلع آراء الأهالي بعد عودة الدراسة «حضوريًا»

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الدمام - شريف احمد - - مواطنون ومقيمون: العودة في صالح أبناءنا ونتمني تشديد الإحترازات

عبر مواطنون ومقيمون على ارتياحهم لعودة الدراسة في المدارس ، حضوريا ، حتى لو كانت بداية العودة مطبقه على صفوف المتوسطة والثانوية فقط .

وقالوا أن ذلك يفيد الطلاب في قدرتهم على الاستيعاب الأكبر ويوجد لديهم حالة من النشاط والحيوية الربط الدائم بالمناهج والمدرسين والحالة التعليمية العامة يجعلهم أيضا قادرين على الاستيعاب والفهم والتحصيل بشكل أفضل .

وطالبوا بأن يتم باستمرار مراجعة الإجراءات الإحترازية خاصة عمليات التعقيم والتطهير والحرص والتأكيد على إجراءات التباعد حماية للجميع من الإصابة بالفيروس.