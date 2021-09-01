شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 16 تعديا على الممتلكات العامة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراخيص نظامية

وأوضح رئيس البلدية م. سلطان الزايدي لـ«اليوم» أن هذه الإزالات تأتي ضمن حملة واسعة نفذتها البلدية مؤخرًا على عدد من المواقع، استمرارًا لحملة إزالة التعديات التي تنفذها بشكل دوري، بتوجيهات من أمين الشرقية م. فهد الجبير، مبينًا أنها تستهدف إزالة جميع المخالفات والتعديات، وأن مراقبي البلدية وآلياتها أسهموا في إزالة أشكال متنوعة من الإحداثات ارتكبها محدثون باستغلال عدد من الشوارع والاستيلاء عليها دون أن يكون لديهم أي مسوغات شرعية أو تراخيص نظامية.

بدء الإزالة

وأكد أن المراقبين نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، فيما تم توجيه آليات البلدية لبدء الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي والشوارع التي تم فتحها، مشيرًا إلى إزالة التعدي من 3 شوارع بحي الراكة الجنوبية بطول يزيد على 600 متر طولي، وملعب مخالف على شارع بمساحة تقارب 2000 متر مربع، وفتح ثلاثة شوارع بحي الجوهرة بطول يصل لنحو 900 متر طولي.

فتح الشوارع

ولفت إلى فتح شارعين بحي الروابي بطول يزيد على 700 متر طولي، وفتح شارع بطول 150 مترًا طوليًا بحي الحزام الذهبي، وفتح شارع بطول 800 م وعرض 30م بحي الحزام الذهبي، وإزالة تعدٍ على منطقة خضراء بحي الحزام الذهبي، وفتح ثلاثة شوارع بطول يصل إلى 1200 متر طولي بحي الأندلس، وفتح شارع تم الاستيلاء عليه من قبل أحد المجمعات السكنية.

تصحيح الأوضاع

وبين م. الزايدي أن إدارة رخص البناء في البلدية وجهت إنذارات عدة إلى أصحاب التعديات والمخالفات بإزالتها وتصحيح أوضاعها قبل أن تبدأ فعليا بإزالتها وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها بمشاركة لجنة التعديات والجهات ذات الاختصاص فيما حذر في الوقت ذاته من قيام أي جهة بالتعدي على الشوارع والممتلكات العامة، مؤكدًا أن العمل مستمر لرصد كافة التعديات والمخالفات تطبيقا للأنظمة.

مخالفة واضحة

من ناحيته، أكد المحامي محمد الشهراني لـ«اليوم»، أن التعدي على الممتلكات العامة يعد مخالفة واضحة للنظام وتستحق الإزالة فورًا من الجهات ذات العلاقة، مبينًا أنه في حال اكتشاف هذا التعدي بعد مرور فترة من الزمن، فإنه يحق للجهة الحكومية مطالبة المتعدي المستثمر بأجرة المثل طوال هذه السنوات، ويتم احتسابها تقديريا حسب تسعيرة الأراضي والمواقع المتعارف عليها في ذات النطاق وحساب المتوسط التقديري للمخالفة.

مطالبة بالتعويض

وأفاد بأنه في حال ثبوت تقصير من الجهة الحكومية فإنه لا يحق مطالبة المستثمر بالتعويض، ويمكن خلالها محاسبة الموظف الذي يثبت مسؤوليته الشخصية واستغلاله للسلطة بعدم رصد التعدي أو الصمت عنه طوال فترة التعدي، ما يستوجب من الناحية الجنائية تحويله والإبلاغ عنه لدى الجهات المعنية بمقدمتها هيئة مكافحة الفساد.

مدخل فرعي

كانت ”الخليج 365” قد نشرت إزالة بلدية الخبر لمبنى مجمع سكني خاص بعد مرور ما يقارب 25 سنة بحي الحزام الذهبي بالخبر، التي يندرج موقعها ضمن التعدي على الممتلكات العامة، وعلى أثره تم فتح الشارع الذي كان يشكل عائقا للدخول إلى الحي السكني، على أن يتم البدء في أعمال السفلتة لموقع المجمع السكني المخالف، وتهيئته حسب المواصفات البلدية؛ ليكون مدخلًا فرعيًا جديدًا لحي الحزام الذهبي.

متابعة مستمرة

وتواصل هذه اللجنة أعمالها خلال الفترة القادمة لمتابعة ملف التعديات على الممتلكات العامة، وتحتضن محافظة الخبر العديد من المجمعات السكنية التابعة لموظفي الشركات، وكذلك المجمعات التي يتم تأجيرها للمواطنين والمقيمين، والتي تشير المعلومات إلى وجود بعض المخالفات حولها سواء بالتعدي على الطرق العامة بمساحاتها الخارجية أو أرصفتها وأسوارها.

أزالت بلدية الخبر 16 موقعا، تندرج ضمن التعديات على الممتلكات العامة، في عدد من الأحياء، بعد استغلال أصحابها لهذه الإحداثات، والاستيلاء من خلالها على شوارع عامة دون تراخيص نظامية، والتي منها إزالة مبان مخالفة من مجمع سكني، تعدى مالكه منذ سنوات، على شارع يعد ملكا عاما.