شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية المالديفي: المملكة لها مكانة خاصة لدى شعبنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه وزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، بجهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر علومه ، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيراً إلى التعاون بين المملكة والمالديف في مختلف المجالات لا سيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي بمجالاته كافة.

وأكد في تصريح صحفي أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية في البلدين تمثل نقلة نوعية في تاريخ العمل الإسلامي بالمالديف وستسهم في نشر الوسطية والاعتدال والاستفادة من تجربة المملكة للتصدي للتطرف.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية المالديفي إلى أن المملكة لها مكانة خاصة لدى الشعب المالديفي لما تحمله من عمق إستراتيجي لكل المسلمين بالعالم ومواقف مشهودة مع المالديف.

وثمن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- عنايتهما بالشعب المالديفي، سائلاً الله أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها.