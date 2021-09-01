شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات حملة «بلداً آمنا» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي، فعاليات حملة “رب اجعل هذا البلد آمناً” بشرطة المنطقة والمراكز التابعة لها، والتي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

وتهدف الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.‏

جاء ذلك خلال استقباله لفضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.