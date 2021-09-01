شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحصر تطعيم «لقاح فايزر» في الفئات تحت 18 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علمت "اليوم" أن وزارة الصحة حجبت لقاح فايزر ، عن الفئات أعلى من 18 عاماً ، وذلك بشكل مؤقت لحين اكتمال تطعيم الطلاب بجرعتي لقاح كورونا

ووفقا لمصدر "اليوم" ، فإن لقاح موديرنا و استرازنيكا هو المتاح للفئات أعلى من 18 عاماً .

قالت الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار .

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (185) حالة مؤكدة وتعافي(301) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2931) حالة منها (867) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(544634) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (533151) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8552) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).