شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف بلاغ إسعافي استقبلها الهلال الأحمر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أغسطس الماضي 43527 مكالمة هاتفية، منها 8029 بلاغاً إسعافياً متنوعاً، بالإضافة إلى 2361 بلاغاً عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الإسعافية لـ 7047 حالة، منها 3861 حالة قدمت لها الخدمة ثم تم نقلها للمستشفيات، ومنها 3079 حالة قدمت لها الخدمة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والمرض 107 حالات.

وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 وعن طريق تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهاً بأهمية التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني