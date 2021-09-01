شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف مخالفة مباني في جدة خلال الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021, عن رصد 13717 مخالفة في الأحياء الواقعة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة للإرتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال تلك الفترة تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ومتابعة كافة المخالفات, مبينة أن نتائج الحملة أسفرت عن رصد 3784 مخالفة بنطاق بلديات الشمال, و 2889 من المخالفات بنطاق الوسط, و 4924 مخالفة في نطاق بلديات الشرق فيما بلغت المخالفات في نطاق بلديات الجنوب 2120 مخالفة.

وبينت الأمانة أن المخالفات التي جرى رصدها خلال الفترة تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي لمخلفات المباني وتنفيذ أعمال البناء بلا رخص إلى جانب مخالفات تجاوز المساحات المحددة نظاماً بالإضافة لعدد من المخالفات المتنوعة والتي تتعلق بالتشوه البصري.