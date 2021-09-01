مجموعة stc تنضم إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت stc والهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون بشأن انضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (TISC).

تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، والمهندس عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc.

أهداف الاتفاقية:

وتهدف الاتفاقية إلى انضمام المجموعة للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، وتمكين الوصول والاستفادة من المصادر الفنية والعلمية والتدريبية في مجالات الملكية الفكرية، إضافة لتقديم المساعدة في البحث في قواعد بيانات الملكية الفكرية وتحليلها بما يدعم أعمال المجموعة وتوجهاتها الإستراتيجية إضافة إلى رفع الوعي وبناء القدرات الأساسية والمتخصصة في حقوق الملكية الفكرية بشكل عام وبراءات الاختراع على وجه الخصوص.

أهمية الملكية الفكرية:

يأتي ذلك كدلالة على أهمية الملكية الفكرية كأداة لتعزيز الأصول غير الملموسة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني من خلال توليد واستخدام حقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها واحترامها ورعايتها، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.



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