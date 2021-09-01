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حذرت الشرطة البلجيكية مستخدمي الهواتف الذكية من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، ينتشر فيروس "الجوكر" الضار جدًا، داخل عدة تطبيقات، وبإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي.
وحذفت "غوغل" التطبيقات المتأثرة "بالجوكر" من متجرها الإلكتروني، كما حظرت "أبل" التطبيقات على أجهزتها، لكن بعض الأشخاص يمتلكون التطبيقات على أجهزتهم، وخصوصًا على أنظمة أندرويد، قبل أن يتم حذفها، مما يعني أن الخطر يهددهم ما لم يحذفوا التطبيقات.
وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة عام 2019، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال التي تتبع اشتراكًا شهريًا.
ووفقًا للباحثين في شركة "كويك هيل سيكيوريتي لاب" للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف.
ووفقًا للسلطات في بلجيكا "تم رصد هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر غوغل، وعلى الرغم من حذفها من على المتجر، إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيلها في السابق، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن".
هذه التطبيقات هي: "أوكزيليري ميسج" و"إيليمنت سكانر" و"فاست ماجيك إس أم إس" و"فري كام سكانر" و"غو مسجز" و"سوبر مسج" و"غريت إس أم إس" و"ترافيل وولبيبر".
وتنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر غوغل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات وسائط اجتماعية أخرى.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 11:27 PM
بإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية وتهديد المستخدم"الجوكر".. فيروس خطير يمكنه اقتحام الهواتف الذكية عبر 8 تطبيقات
حذرت الشرطة البلجيكية مستخدمي الهواتف الذكية من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، ينتشر فيروس "الجوكر" الضار جدًا، داخل عدة تطبيقات، وبإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي.
وحذفت "غوغل" التطبيقات المتأثرة "بالجوكر" من متجرها الإلكتروني، كما حظرت "أبل" التطبيقات على أجهزتها، لكن بعض الأشخاص يمتلكون التطبيقات على أجهزتهم، وخصوصًا على أنظمة أندرويد، قبل أن يتم حذفها، مما يعني أن الخطر يهددهم ما لم يحذفوا التطبيقات.
وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة عام 2019، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال التي تتبع اشتراكًا شهريًا.
ووفقًا للباحثين في شركة "كويك هيل سيكيوريتي لاب" للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف.
ووفقًا للسلطات في بلجيكا "تم رصد هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر غوغل، وعلى الرغم من حذفها من على المتجر، إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيلها في السابق، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن".
هذه التطبيقات هي: "أوكزيليري ميسج" و"إيليمنت سكانر" و"فاست ماجيك إس أم إس" و"فري كام سكانر" و"غو مسجز" و"سوبر مسج" و"غريت إس أم إس" و"ترافيل وولبيبر".
وتنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر غوغل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات وسائط اجتماعية أخرى.
، "الجوكر".. فيروس خطير يمكنه اقتحام الهواتف الذكية عبر 8 تطبيقات ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.