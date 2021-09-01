شكرا لمتابعة خبر عن عبدالرحمن المبارك: نسعى لتمكين أبناء الوطن في قطاع تطبيقات التوصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالرحمن المبارك، نائب المحافظ المساعد لقطاع البريد بهيئة الاتصالات، أن الهيئة تسعى إلى تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل في قطاعات عدة ومن ضمنها تطبيقات التوصيل.

وقال "المبارك": "تم توقيع اتفاقية بين هيئة الاتصالات والهيئة العامة للمنشأت لما لها من أهمية بالغة في المساهمة في دعم الاقتصاد الودني ودفع عجلة التنمية ولها أثر إيجابي على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية نت".

وأضاف: "ونحاول خلق فرص جديدة للشباب والشابات السعوديين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 اليوم تسعى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين نمو منشآت قطاع البريد وتطبيقات التوصيل وإيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الواعد".

وعن الاتفاقية تابع "المبارك": "الاتفاقية عبارة عن برنامج دعم وورش عمل لتمكين الريادين بشكل عام في هذا القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرص عمل لتوفير استشارين مختصين لدعمهم وتوجيهم في هذا الجانب".

واستكمل: "هيئة الاتصالات تعمل بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية لتمكين الشباب والشابات السعوديين للعمل في العديد من القطاعات التي تخضع لتحكم هيئة الاتصال كذلك أعلنا عن مبادرات كثيرة خلال الفترة الماضية وأيضًا سيكون هناك مبادرات في المستقبل لزيادة مساهمة السعوديين في القطاعات الأخرى".